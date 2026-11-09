Запорізька АЕС знову підключена до зовнішнього електропостачання – МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало інформацію про відновлення електропостачання Запорізькій АЕС (ЗАЕС), яке було втрачено раніше у неділю до лінії електропередачі напругою 330 кіловольт (кВ).

"Це поклало край 27-му випадку відключення зовнішнього електропостачання станції з початку військового конфлікту", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ у соцмережі X у ніч на понеділок.

Агентство зазначило, що на період відключення зовнішнього електропостачання станція вимушено перейшла на аварійні дизель-генератори.

За даними "Енергоатому", 8 листопада о 02:36 ЗАЕС втратила живлення від лінії 330 кВ "Феросплавна-1", спроба автоматичного повторного ввімкнення виявилася неуспішною. Це був 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання станції від початку 2026 року.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації Росією 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.