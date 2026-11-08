Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість постраждалих внаслідок російського удару в Кременчуці зросла до семи осіб – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Кількість постраждалих в Кременчуці на Полтавщині зросла до семи людей, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"За уточненою інформацією кількість травмованих зросла до семи осіб. До медичних закладів госпіталізовано ще двох людей", – написав Дяківнич в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Кременчуці було зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях: росіяни вдарили по готелю та багатоквартирному житловому будинку. Раніше було відомо про чотирьох постраждалих, серед них – 16-річний підліток, госпіталізований з тяжкими травмами.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/35299

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#постраждалі #крумунчук #кількість
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному тра…

Читати
Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима …

Читати
Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати