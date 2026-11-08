Кількість постраждалих внаслідок російського удару в Кременчуці зросла до семи осіб – ОВА

Кількість постраждалих в Кременчуці на Полтавщині зросла до семи людей, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"За уточненою інформацією кількість травмованих зросла до семи осіб. До медичних закладів госпіталізовано ще двох людей", – написав Дяківнич в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Кременчуці було зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях: росіяни вдарили по готелю та багатоквартирному житловому будинку. Раніше було відомо про чотирьох постраждалих, серед них – 16-річний підліток, госпіталізований з тяжкими травмами.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/35299