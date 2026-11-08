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Щонайменше троє людей постраждали внаслідок удару по центру Балаклії – МВА

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ЗС РФ завдали удару по центру Балаклії (Харківська обл), є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"Наразі відомо про трьох постраждалих людей. Один чоловік отримав осколкові поранення – його госпіталізовано, медики надають йому усю необхідну допомогу. Дві дівчини отримали гостру реакцію на стрес – їм на місці одразу була надана належна медична допомога", – написав Карабанов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та заклад культури.

Джерело: t.me/vkarabanov/3046

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#удар #харківщина #постраждалі
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