Щонайменше троє людей постраждали внаслідок удару по центру Балаклії – МВА

ЗС РФ завдали удару по центру Балаклії (Харківська обл), є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"Наразі відомо про трьох постраждалих людей. Один чоловік отримав осколкові поранення – його госпіталізовано, медики надають йому усю необхідну допомогу. Дві дівчини отримали гостру реакцію на стрес – їм на місці одразу була надана належна медична допомога", – написав Карабанов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та заклад культури.

Джерело: t.me/vkarabanov/3046