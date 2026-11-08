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Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Кременчуці, постраждали четверо людей – ОВА

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Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Кременчуці, постраждали четверо людей – ОВА
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

У Кременчуці на Полтавщині було зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа. Також відбулося влучання з подальшою пожежею в будівлю готелю", – написав Дяківнич в телеграм-каналі.

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Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надали допомогу на місці. Ще один постраждалий, 16-річний хлопець, був госпіталізований з тяжкими травмами.

Підрозділи ДСНС врятували 15 людей.

Ліквідація наслідків триває.

Усі служби продовжують ліквідувати наслідки атаки.

 

 

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#удар #полтавщина #постраждалі
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