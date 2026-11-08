Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Кременчуці, постраждали четверо людей – ОВА

У Кременчуці на Полтавщині було зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
"Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа. Також відбулося влучання з подальшою пожежею в будівлю готелю", – написав Дяківнич в телеграм-каналі.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надали допомогу на місці. Ще один постраждалий, 16-річний хлопець, був госпіталізований з тяжкими травмами.
Підрозділи ДСНС врятували 15 людей.
Ліквідація наслідків триває.
Усі служби продовжують ліквідувати наслідки атаки.