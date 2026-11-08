Пасажиропотік по завершенні шкільних канікул впав на 8,6% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон за тиждень з 30 жовтня по 6 листопада, після завершення осінніх шкільних канікул, скоротився на 8,6% – до 519 тис., що відповідає показнику до початку канікул.

Як свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна", якщо кількість перетинів кордону на виїзд впала на 18,0% – до 246 тис, то на в'їзд вона навіть трохи зросла – на 1,9%, до 273 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилася до 128 тис. зі 131 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами збільшилося до 419 з 382.

Найбільший потік на виїзд був зафіксований у суботу (41 тис. на добу), на в'їзд – у неділю (47 тис.), тоді як найменший на виїзд – у вівторок-середу (по 32 тис.), на в'їзд – у четвер (28 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 цієї неділі черги автомобілів на кордоні на виїзд були незначними. Більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 40. В ПП "Угринів" та "Краківець" в чергах очікувало по 10 машин.

На кордоні зі Словаччиною черги на ПП "Малий Березний" та ПП "Ужгород" складали по 15 авто.

На кордоні із Угорщиною 5 машин очікували в ПП "Тиса", тоді як на кордоні із Молдовою та Румунією черги, за даними Держприкордонслужби, були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень впав на 10,5% і був таким самим – 519 тис., при цьому потік на виїзд також перевищував потік на в'їзд.

Торік наступного тижня пасажиропотік скоротився ще на 8,7%, за тиждень – ще на 1,3%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 112 тис.

Нацбанк у жовтневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України цього року 0,2 млн, але погіршив прогноз на 2027 та 2028 роки. Якщо раніше НБУ очікував, що повернення українців розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб, то тепер на наступний рік в Нацбанку очікують ще 0,2 млн відтоку, а 2028 року повернення складе всього 0,1 млн.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 06.11 38 22 34 31 18 60 05.11 34 20 31 28 17 94 04.11 32 19 33 30 18 57 03.11 32 20 35 32 18 58 02.11 33 20 41 37 18 36 01.11 36 20 51 47 19 51 30.10 41 23 48 44 20 63 29.10 39 22 38 34 18 47 28.10 38 22 37 34 19 60 27.10 38 22 35 32 18 49 26.10 38 23 37 34 18 56 25.10 49 29 43 38 20 56 24.10 53 31 42 37 20 64 23.10 45 27 36 31 18 50

Дані: Держприкордонслужба