Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину, двоє людей загинули, сім поранені – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину, двоє людей загинули, сім поранені – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 40 разів атакували 6 районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджені приватні оселі, інфраструктура, склад. Одна людина загинула. Троє постраждалих лікуються вдома", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, на Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирні будинки, автівки. Загинула людина. 53-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині противник цілив по Роздорській, Шахтарській, Покровській громадах. Пошкоджена інфраструктура. 38-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

У Павлограді понівечена інфраструктура і автівки. У важкому стані госпіталізований 42-річний чоловік. Чоловік 51 року лікуватиметься вдома

У Миколаївській громаді Дніпровського району понівечена інфраструктура. Такі самі пошкодження у Кам'янському і Божедарівській громаді.

У Грушівській громаді на Криворіжжі пошкоджені приватні оселі.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #зведення #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному тра…

Читати
Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима …

Читати
Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати