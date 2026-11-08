Росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину, двоє людей загинули, сім поранені – ОВА

Російські окупанти майже 40 разів атакували 6 районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджені приватні оселі, інфраструктура, склад. Одна людина загинула. Троє постраждалих лікуються вдома", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, на Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирні будинки, автівки. Загинула людина. 53-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині противник цілив по Роздорській, Шахтарській, Покровській громадах. Пошкоджена інфраструктура. 38-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

У Павлограді понівечена інфраструктура і автівки. У важкому стані госпіталізований 42-річний чоловік. Чоловік 51 року лікуватиметься вдома

У Миколаївській громаді Дніпровського району понівечена інфраструктура. Такі самі пошкодження у Кам'янському і Божедарівській громаді.

У Грушівській громаді на Криворіжжі пошкоджені приватні оселі.