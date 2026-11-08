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В Києві з 9 листопада запроваджуються резервні схеми транспортного сполучення між берегами – Вигівський

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З понеділка, 9 листопада, у Києві будуть запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"У зв'язку із додатковими безпековими викликами у Києві Міністерство внутрішніх справ України запроваджує резервні схеми транспортного сполучення, щоб розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту", – написав Вигівський в телеграм-каналі.

Так, на мосту Патона поліцейські організують реверсивний рух, а саме – у ранкові години (07:00-10:00) три смуги з п'яти працюватимуть у напрямку правого берега, ввечері (16:00-20:00) – у напрямку лівого.

На під'їздах до Північного мосту патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в об'їзд – для проїзду через Подільський мостовий перехід. Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий буде відновлено.

На Південному мосту вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в об'їзд – через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.

"Детальні схеми руху найближчим часом будуть оприлюднені на сторінках патрульної поліції. Закликаємо водіїв дотримуватись цих обмежень та планувати маршрути завчасно", – зазначив Вигівський.

Він додав, що правоохоронці обстежуватимуть під'їзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг. Також було значно збільшено кількість екіпажів поліції у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київ #сполучення #береги #мости
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