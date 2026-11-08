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Зеленський започаткував щотижневі регіональні наради з керівниками обладміністрацій

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Зеленський започаткував щотижневі регіональні наради з керівниками обладміністрацій
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів у неділю нараду "з усіма керівниками обласних адміністрацій" по першочергових потребах прифронтових та прикордонних регіонів та громад.

Зокрема, у телеграм-каналі президент зазначив, що була доповідь по Херсону і загальній ситуації на Херсонщині. "На жаль, під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі. В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта. Командування ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору", – написав Зеленський.

На Сумщині, за його словами, "є окремі завдання для ЗСУ щодо протидії російським операціям", були доповіді по місту Суми, по Охтирці, Шостці.

Були доповіді щодо плану стійкості Харківської області та підготовки критичної інфраструктури до зими; по відновлюванню електрики після ударів сьогодні вночі та вранці на Дніпровщині, детально обговорювали ситуацію на Житомирщині та "виклики, які є для енергетичної системи, об'єктів розподілу та передачі енергії". "Є окреме завдання щодо цього для Міністерства енергетики", – написав президент.

Була також доповідь по ситуації в місті Запоріжжі, по забезпеченню потреб регіону; детально говорили про ситуацію на Донеччині та, зокрема, в Краматорську. "Росіяни суттєво посилили обстріли міста та навколишньої громади. На Ставці визначимо заходи протидії. На урядовому рівні та з командою Офісу президента пропрацьовані завдання щодо інших регіонів", – поінформував Зеленський.

За його словами, формат такої регіональної наради буде тепер щотижневим.

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Редактор · Політичні новини
#регіони #наради #зеленський
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