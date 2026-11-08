Зеленський доручив прем'єру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті у Києві

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та забезпечення достатнього резерву автобусів для Києва.

"Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі за підсумками селекторної наради у неділю.

За його словами, на селекторі було в першу чергу обговорено Дніпровщину. "Тривають відновлювальні роботи після ударів цієї доби. Дніпро, Павлоград, Кам'янське, інші міста та громади області. На піку відключень без електрики було більш ніж 600 тисяч абонентів – люди, підприємства, критична інфраструктура. Подача електрики поступово відновлюється", – повідомив президент.

Були також доповіді по ситуації в Харкові, Запоріжжі, інших прифронтових громадах. "Окремо – про виклики в Києві. Прем'єр-міністр, секретар РНБО, міністр внутрішніх справ представили варіанти резервних транспортних схем для столиці. Опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва", – поінформував Зеленський.

Він також повідомив, що окремо визначили завдання для МЗС України та дипломатичної команди Офісу президента напередодні міжнародних заходів наступних тижнів. "Готуємо нові пакети енергетичної підтримки для України та додаткові фінансові інструменти, щоб підтримати українців цієї зими", – підсумував глава держави.