Кличко: Сьогодні частково відновлюємо рух Північним мостом

Мер столиці Віталій Кличко повідомив у неділю про часткове відновлення руху Північним мостом через Дніпро.

"Сьогодні частково відновлюємо рух Північним мостом. Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями", – написав Кличко у телеграм-каналі.

Організація руху відбуватиметься наступним чином:

• З лівого на правий берег – однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.

• З правого на лівий берег – двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Відповідно Північним мостом відновлюється рух автобусів.

Фахівці, за словами мера, також працюють над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона – для збільшення його пропускної здатності.

"Про запровадження реверсивного руху та особливості його організації повідомимо додатково на офіційних каналах міської влади", – додав мер.