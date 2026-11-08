У списках зниклих безвісти у Комишувасі ще 45 людей – ОВА

Сьому добу у Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада, 45 людей досі перебувають у списках зниклих безвісти, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. Особу 29 людей уже встановили. Ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли", – написав Семікін у телеграм-каналі в неділю.

За словами очільника ОВА, роботи ускладнюють постійні атаки ворожих дронів. Через небезпеку рятувальникам доводиться періодично зупиняти пошуки.

"Поки не можемо сказати, коли завершиться операція. Найважливіше зараз – знайти кожного, встановити особи загиблих і дати родинам відповіді про долю їхніх близьких. Водночас маємо берегти життя рятувальників, які працюють на місці трагедії", – зазначив Семікін.