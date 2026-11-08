Польська прокуратура розслідує стрілянину в Кракові як теракт

Слідчі польської прокуратури розглядають стрілянину на Ринковій площі в Кракові як теракт, повідомляють польські ЗМІ.

Поліцейські виявили великий арсенал зброї в квартирі, де мешкав стрілець. Зокрема, у приміщенні зберігалися сім одиниць вогнепальної зброї та значна кількість боєприпасів, а ще чотири одиниці зброї підозрюваний узяв із собою, коли вирушав до Кракова. За первинними даними, частину зброї було зареєстровано на нього, а частину – на його батька.

У неділю та понеділок у Польщі триватиме загальнонаціональна жалоба за загиблими під час стрілянини.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також назвав стрілянину в центрі Кракова терористичним актом.

Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька повідомила в неділю, що серед загиблих і постраждалих є громадяни Великої Британії, Австрії, ФРН, Росії та Португалії. У публікації в соцмережі X вона не уточнила, хто з них загинув, а хто дістав поранення.

Раніше глава МВС Марцін Кервінський повідомляв, що серед загиблих є британський підданий.

"Серед постраждалих – п'ятеро іноземних громадян: з Великої Британії, Німеччини, Австрії, Португалії та Росії. Серед загиблих – підданий Великої Британії, троє громадян Польщі, а також двоє людей, особи яких поки не встановлено", – заявив міністр у ніч на неділю.

У суботу ввечері чоловік відкрив вогонь з автомобіля по перехожих у районі Ринкової площі Кракова. Шестеро людей загинули – четверо жінок і двоє чоловіків, а 16 дістали поранення.

Нападника затримано. Під час затримання він дістав поранення, його госпіталізували. Ідеться про 25-річного громадянина Польщі. Слідчі встановили, що він дотримувався ультраправих поглядів.

Пізніше стало відомо, що батьків і сестру підозрюваного знайшли мертвими в їхній квартирі.

ЗМІ зазначають, що всі троє, за первинними даними, загинули від вогнепальних поранень.

Відео перестрілки підозрюваного з поліцією поширили польські ЗМІ, зокрема Miejski Reporter. За офіційною інформацією польської поліції, під час операції постраждали двоє правоохоронців.