Петиція щодо прийому дітей в садочки Києва під час дронової атаки не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом дозволити прийом дітей в дитячі садки столиці під час повітряних тривог "жовтого рівня" не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 9 вересня і станом на 8 листопада вона набрала лише 408 голосів із 6 тис. необхідних.

"Сьогодення дає нам нові виклики. Наразі дронової атаки на місто відбуваються цілодобово… Просимо оновити протокол доступу дітей до садочку та дозволити прийом дітей під час повітряних тривог жовтого рівня", – йшлося в петиції.

На сьогодні для закладів дошкільної освіти Києва правила дій під час повітряної тривоги відповідають постанові Кабінету міністрів України № 1092. Зокрема, незалежно від рівня повітряної тривоги – "жовтого" чи "червоного" – працівники дитячих садків діють згідно із затвердженим планом реагування, а діти та персонал переміщуються в укриття. Якщо повітряна тривога оголошена до початку робочого дня, заклад дошкільної освіти відкривається після отримання сигналу "Відбій повітряної тривоги" та прибуття працівників на робочі місця. Відповідно, дітей приймають після відбою тривоги та коли працівники вже прибули на робочі місця.