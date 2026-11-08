Троє людей, в т. ч. дитина, загинуло від отруєння чадним газом на Київщині – ДСНС

На Київщині троє людей загинуло у неділю від отруєння чадним газом, серед них – дитина, повідомляє ДСНС області.

У с. Чупира Білоцерківського району "троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом", ще одну дитину госпіталізовано, йдеться у повідомленні в телеграм.

"Унаслідок отруєння загинули троє людей: чоловік 1978 р.н., жінка 1986 р.н. та дівчинка 2010 р.н. Ще один постраждалий – хлопець 2010 р.н. – госпіталізований до дитячої лікарні", – інформує ДСНС.

За попередньою інформацією, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвальному приміщенні.