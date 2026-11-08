Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Троє людей, в т. ч. дитина, загинуло від отруєння чадним газом на Київщині – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Троє людей, в т. ч. дитина, загинуло від отруєння чадним газом на Київщині – ДСНС
Фото: ДСНС Київщини

На Київщині троє людей загинуло у неділю від отруєння чадним газом, серед них – дитина, повідомляє ДСНС області.

У с. Чупира Білоцерківського району "троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом", ще одну дитину госпіталізовано, йдеться у повідомленні в телеграм.

"Унаслідок отруєння загинули троє людей: чоловік 1978 р.н., жінка 1986 р.н. та дівчинка 2010 р.н. Ще один постраждалий – хлопець 2010 р.н. – госпіталізований до дитячої лікарні", – інформує ДСНС.

За попередньою інформацією, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвальному приміщенні.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#жертви #чадний_газ #київська_область #генератор
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима …

Читати
Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати