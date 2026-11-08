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Генштаб: ЗСУ вразили чотири пункти управління ворожими БпЛА

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Генштаб: ЗСУ вразили чотири пункти управління ворожими БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України уразили за минулу добу чотири пункти управління безпілотниками противника – на загарбаних землях Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та на території самої РФ, інформує у неділю Генштаб ЗСУ.

"Найцінніша ціль – у Бердянську. Там уражено пункт тимчасової дислокації та пункт управління БпЛА підрозділу зі складу "Рубікону" – одного з найбільш боєздатних російських дронових центрів, який також тероризує цивільне населення в прифронтових населених пунктах. Втрати ворога ще уточнюються, але ефект є вже зараз: кожен виведений з ладу пункт управління – це менше російських дронів над нашими позиціями та дорогами", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Крім того, інформує Генштаб, без "пультів" залишилися й окупанти неподалік Олешок на Херсонщині та на Донеччині, в районі Білицького. "Там наші воїни теж уразили пункти управління безпілотниками армії рф. А на Брянщині, в районі Александровського, удару зазнав пункт управління БпЛА вже на території рф", – зазначається у повідомленні.

Крім того, Генштаб зазначає, що "за сім днів, 1-7 листопада, російський агресор втратив 16 130 військових – це новий абсолютний рекорд війни".

"Фактично, щодоби Сили оборони України знешкоджують особовий склад з якого можливо сформувати середньостатистичний російський мотострілецький полк. Цифри говорять самі за себе: у середньому понад 2 300 окупантів щодоби, або майже сотня щогодини", – інформує Генштаб.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#фронт #генштаб_зсу #цілі #ураження
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