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Зеленський привітав десантників із Днем ДШВ

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Зеленський привітав десантників із Днем ДШВ
Фото: 7 корпус ДШВ

Президент України Володимир Зеленський привітав у неділю бійців Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Це – День воїнів героїчних, сильних… Від початку повномасштабної війни у 22-му і від 2014 року підрозділи ДШВ брали участь і часто забезпечували необхідний Україні результат у багатьох оборонних та наступальних операціях. Усі ми дякуємо воїнам ДШВ за захист Донеччини, Києва, півдня України, Запоріжжя, Харківщини, за героїчну участь у Курській операції, яка вперше перенесла цю російську війну на територію ворога", – зазначив президент країни і верховний головнокомандувач ЗСУ у телеграм-каналі.

В цьому році ДШВ, за йог словами, показали активні та надзвичайно ефективні дії на Олександрівському напрямку, завдяки яким були звільнені більш ніж 800 квадратних кілометрів. "Це чергове підтвердження високої професійності, хоробрості та сили ДШВ", – написав Зеленський.

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Редактор · Політичні новини
#вітання #десантники #зеленський
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