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Петиція до Кабміну щодо підтримки законопроєкту про право військових на звільнення для догляду за дітьми з інвалідністю набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну щодо підтримки законопроєкту про право військових на звільнення для догляду за дітьми з інвалідністю набрала 25 тис. голосів
Фото: Генштаб ЗСУ

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підтримати законопроєкт №15057 про усунення обмежень у реалізації права військовослужбовців на звільнення зі служби у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 12 серпня і станом на 8 листопада вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Ми, батьки дітей з інвалідністю, просимо Кабінет міністрів України переглянути позицію Міністерства оборони та Міністерства ветеранів щодо законопроєкту №15057 і підтримати його. Цей законопроєкт дозволить військовослужбовцю, який виховує дитину з інвалідністю до 18 років, звільнитися зі служби та повернутися до своєї родини", – йдеться у петиції.

Авторка петиції зазначає, що на сьогодні якщо батько дитини з інвалідністю ще не мобілізований – держава дає йому право на відстрочку, а якщо його вже мобілізували – повернутися до своєї дитини він не може.

"Головним аргументом проти законопроєкту була нібито загроза масового звільнення військових та боєздатності армії. Але тепер саме Міністерство оборони повідомило, що таких військовослужбовців – близько 2 тисяч. Не десятки тисяч. Не сотні тисяч. Близько 2 тисяч батьків на всю величезну армію. І навіть із них далеко не кожен обов'язково вирішить звільнитися", – додала авторка.

У зв'язку з цим вона просить уряд переглянути негативні висновки Міноборони та Мінветеранів щодо законопроєкту; підтримати законопроєкт та сприяти його якнайшвидшому прийняттю.

Законопроєкт №15057 зареєстровано у Верховній Раді 1 вересня 2026 року депутатами Данилом Гетманцевим, Мар'яною Безуглою, Оленою Вінтоняк, Інною Борзовою та Олексієм Гончаренком. Проєкт закону спрямований на усунення дискримінаційної умови, яка обмежує право військовослужбовців на звільнення з військової служби залежно від наявності іншого з батьків, а також на забезпечення однакового правового підходу до осіб, які виховують дітей з інвалідністю, незалежно від того, чи вже проходять вони військову службу, чи перебувають у статусі військовозобов'язаних.

Раніше Гетманцев повідомляв, що звертався до Кабміну щодо необхідності перегляду негативних висновків по законопроєкту№15057.

Як повідомлялося, 14 жовтня петиція до Кабміну із закликом ініціювати зменшення граничного віку мобілізації до 55 років набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#діти #законопроєкт #інвалідність #петиція
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