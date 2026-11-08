Зеленський: Ворог продовжує атакувати міста України з "абсолютним цинізмом і жорстокістю"

Росія лише за цей тиждень випустила по містах і громадах України 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб та понад 3000 ударних дронів, зазначає президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні зранку росіяни атакували FPV-дроном Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомб, який забрав життя 55 людей, і, на жаль, під завалами ще можуть залишатися люди. Абсолютний цинізм і жорстокість", – написав Зеленський у телеграм у неділю.

"Була вночі атака по Дніпровщині. Росіяни вдарили по енергетиці, і понад 600 тисяч людей у Дніпрі та області залишилися без світла. Складна ситуація на Харківщині. Багато відключень загалом у регіонах. Лише на Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилось 140 багатоповерхівок. Практично у кожному постраждалому місті та громаді тривають ремонтні роботи", – додав президент.

За його словами, "загалом лише за цей тиждень Росія випустила по наших містах і громадах 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб та понад 3000 ударних дронів".

Це комбіновані удари, в яких багато балістики. І значна частина ракет вироблені саме цього року.

Україна, зазначив Зеленський, постійно передає партнерам інформацію про російські підприємства, які залучені до виробництва російської балістики. У жовтні були великі санкційні пакети України проти залучених фізичних і юридичних осіб. "Дуже важливо, щоб вони були синхронізовані у Європі та юрисдикціях Групи семи. Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах. Розраховуємо на сильний 22-й санкційний пакет ЄС", – написав президент.