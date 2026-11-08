В Україні вночі вже помітно холодає

У понеділок, 9 листопада, погода в Україні очікується Без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в західних областях 4-9° морозу; вдень 3-8° тепла.

У Києві також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 9 листопада найвища температура вдень була 17,8° в 2010р., найнижча вночі – 15,0° в 1888р.

10 листопада в Україні в основному також без опадів, лише в більшості західних областей вдень дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні країни до 12°.

У Києві, у вівторок, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.