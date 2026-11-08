Петиція про повернення Бессарабському ринку автентичного призначення не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом повернути Бессарабському ринку його історичний функціонал та зберегти автентичне призначення не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 8 вересня і станом на 8 листопада вона набрала лише 604 голоси із 6 тис. необхідних.

"Бессарабський ринок – це не просто критий торговельний майданчик і не квадратні метри під сучасний "фудхол" чи формальний гастрономічний кластер. Це один із найважливіших архітектурних і культурних символів нашого міста. Зведений у 1912 році, він від початку замислювався як серце міської торгівлі – місце, де вирує життя, де зустрічаються фермери, містяни, ремісники та гості міста. Жодна декоративна трансформація чи зміна призначення не здатна замінити його справжнього, історичного функціоналу. Місто втрачає свій характер, коли його автентичні ринки перетворюються на уніфіковані розважальні локації", – йшлося в петиції.

Автор петиції вважає, що історія світових столиць доводить, що справжня цінність старовинних ринків полягає саме в збереженні їхньої первинної ролі.

Як приклад він навів Nagyvásárcsarnok (Будапешт), Mercat de la Boqueria (Барселона), Naschmarkt (Відень), Mercado de San Miguel (Мадрид) і Borough Market (Лондон).

"Бессарабка має залишатися живим, доступним та справжнім ринком – осередком якісних локальних продуктів, фермерської праці та унікального київського духу. Прошу вас вжити заходів для повернення Бессарабському ринку його первісного, історичного функціоналу та зберегти його автентичне призначення для наступних поколінь киян!" – йшлося в петиції.

Бессарабський ринок (Бессарабка) – критий під дахом ринок з торговою площею 896 м. кв на Бессарабській площі в західному кінці вул Хрещатик в Києві. Побудований в 1910-1912 на гроші відомого цукрозаводчика Лазаря Бродського.

З літа 2024 року на Бессарабському ринку тривали ремонтні роботи. У КМДА зазначали, що в частині приміщення прибирають надбудови пострадянського періоду, а роботи не передбачають жодного втручання в історичні деталі конструкцій. Наприкінці 2025 року ринок відкрився наново з оновленим дизайном інтер'єру, фудкортом та баром посеред приміщення. Та вже через пів року половина орендарів відмовилася від участі, а в червні 2026 керівниця покинула проєкт через невдачу із залученням відвідувачів.

В серпні 2026 рок директор компанії UTG Євгенія Локтіонова зазначила, що провал реконцепції Бесcарабського пов'язаний із втратою балансу між традиційною функцією та сучасним запитом. "Ціни стали завищеними, а асортимент – орієнтованим переважно на випадкових туристів, а не на постійних мешканців. З явних провалів – відсутність гнучкості дозвілля та якісного сучасного громадського простору навколо", – заявляла Локтіонова.