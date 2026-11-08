Одна людина загинула, ще три дістали поранень через атаку ворога по Дніпру

Одна людина загинула, ще три дістали поранень через атаку росіян на приватний сектор Дніпра, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, ще одна дістала поранень через атаку росіян на приватний сектор Дніпра. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару", – додав Ганжа у телеграм-каналі.

"До трьох зросла кількість постраждалих через атаку росіян на приватний сектор у Дніпрі. Дві жінки та чоловік отримали допомогу медиків на місці. Від госпіталізації відмовилися", – додав він згодом.

Раніше начальник ОВА повідомляв, що після удару дрона по передмістю Дніпра під завалами можуть бути люди. Було зруйнована щонайменше один приватний будинок.