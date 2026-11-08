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Запорізька АЕС залишилася без зовнішнього живлення, це 16-й блекаут від початку року – "Енергоатом"

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Запорізька АЕС залишилася без зовнішнього живлення, це 16-й блекаут від початку року – "Енергоатом"

Окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) уночі втратила зв'язок з останньою лінією, що з'єднувала її з українською енергосистемою, станція працює на дизель-генераторах, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів", – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

За даними "Енергоатому", 8 листопада о 02:36 ЗАЕС втратила живлення від лінії 330 кВ "Феросплавна-1", спроба автоматичного повторного ввімкнення виявилася неуспішною. Це 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання станції від початку 2026 року.

У компанії наголосили, що робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем охолодження ядерного палива в разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу, що може призвести до радіаційної аварії.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#енергоатом #блекаут #заес
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