У Києві запровадили тимчасову схему руху для транспорту, що прямує до Північного мосту

У Києві на проспекті Романа Шухевича запровадили тимчасову схему руху для транспорту, який прямує в напрямку Північного мосту, повідомив керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Легкові автомобілі, які рухаються проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту, мають повернути праворуч та здійснити об'їзд поблизу торгового центру у зворотному напрямку й надалі, можуть виїхати на Подільський мостовий перехід", – написав він у телеграмі.

Для вантажівок облаштовано тимчасовий розворот на проспекті поблизу мосту через річку Десенка, далі вони також можуть повернути на Подільський мостовий перехід.

На місці патрульні забезпечують рух.

Як повідомлялося, у Північний міст у Києві в ніч на суботу влучили 4 балістичні ракети, для столиці готують резервні схеми транспорту, повідомив президент Володимир Зеленський. Він за підсумками за підсумками селектору по наслідках російського удару доручив МВС та КМДА підготувати резервні схеми транспортного сполучення.

За даними київського міського голови Віталія Кличко у суботу вранці, дорожнє полотно, контактна тролейбусна мережа та лінія електропередачі зазнали пошкоджень на Північному мосту в столиці, а вибухова хвиля понівечила п'ять вантажних автомобілів на сусідній парковці.