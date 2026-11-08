Восьмеро людей постраждали в ДТП за участі автобуса на Обухівщині

На Обухівщині Київської області 6 листопада сталося зіткнення автобуса Богдан та легковика Daewoo Lanos, постраждали восьмеро людей, повідомляє поліція Київщини.

"Внаслідок ДТП постраждали кермувальник легковика та семеро пасажирів автобуса віком від 29 до 71 року", – йдеться в повідомленні поліції в телеграмі.

ДТП сталася на 23-му кілометрі автодороги Київ – Знам'янка в селі Ходосівка. За попередніми даними правоохоронців, 63-річний водій автобуса під час розвороту не надав переваги в русі автомобілю, який рухався назустріч.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості).