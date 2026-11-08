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На Житомирщині діють 3,5 черги відключень світла, що охоплюють понад 312 тис. споживачів

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На Житомирщині діють 3,5 черги відключень світла, що охоплюють понад 312 тис. споживачів

На Житомирщині через пошкодження енергосистеми діють 3,5 черги погодинних відключень, які охоплюють понад 1000 населених пунктів і понад 312 тис. споживачів, повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Через пошкодження енергосистеми в країні загалом в області діють 3.5 черги погодинних відключень – це понад 1000 населених пунктів та більше 312 тис. споживачів", – написав він у телеграмі.

За його словами, з вечора 7 листопада росіяни завдали низку ударів по приватних будинках та об'єктах тепло- й енергопостачання в Житомирській, Овруцькій, Звягельській і Черняхівській громадах. Загиблих і постраждалих немає.

У Житомирі, за інформацією міськради, почали підключати до опалення частину будинків, де є така технічна можливість.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#житомирська #черги #відключення_світла
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