На Волині уламки збитих дронів упали на агропідприємство, виникла пожежа

У Луцькому районі Волинської області уламки збитих російських дронів упали на територію агропідприємства, в офісному приміщенні виникла пожежа, повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

"Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони уламки збитих ворожих дронів упали на територію одного з агропідприємств у Луцькому районі. Там виникла пожежа в офісному приміщенні. Наразі її локалізовано", – написав він у телеграмі.

Загиблих і постраждалих немає. За словами Романюка, вночі на Волинь спрямували кілька реактивних дронів типу "Шахед", ще один безпілотник знищила тактична авіація в Камінь-Каширському районі.