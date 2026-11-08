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На Волині уламки збитих дронів упали на агропідприємство, виникла пожежа

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У Луцькому районі Волинської області уламки збитих російських дронів упали на територію агропідприємства, в офісному приміщенні виникла пожежа, повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

"Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони уламки збитих ворожих дронів упали на територію одного з агропідприємств у Луцькому районі. Там виникла пожежа в офісному приміщенні. Наразі її локалізовано", – написав він у телеграмі.

Загиблих і постраждалих немає. За словами Романюка, вночі на Волинь спрямували кілька реактивних дронів типу "Шахед", ще один безпілотник знищила тактична авіація в Камінь-Каширському районі.

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Редактор · Політичні новини
#волинь #атака #підприємство #уламки
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