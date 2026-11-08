Росіяни повторно вдарили по складу продуктів в Одесі, виникла масштабна пожежа

Вранці росіяни повторно влучили в склад продовольчих продуктів в Одесі, виникла масштабна пожежа, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зранку росіяни влучили у склад продовольчих продуктів, вже атакований ними раніше. Виникла масштабна пожежа. Інформація про постраждалих не надходила", – написав він у телеграмі.

Кіпер також додав, що внаслідок чергового обстрілу Одеси загинула людина, пошкоджено адміністративну будівлю та покинуте нежитлове приміщення.

На місцях триває ліквідація наслідків.