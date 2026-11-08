Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни повторно вдарили по складу продуктів в Одесі, виникла масштабна пожежа

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни повторно вдарили по складу продуктів в Одесі, виникла масштабна пожежа
Фото: Одеська ОВА

Вранці росіяни повторно влучили в склад продовольчих продуктів в Одесі, виникла масштабна пожежа, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зранку росіяни влучили у склад продовольчих продуктів, вже атакований ними раніше. Виникла масштабна пожежа. Інформація про постраждалих не надходила", – написав він у телеграмі.

Кіпер також додав, що внаслідок чергового обстрілу Одеси загинула людина, пошкоджено адміністративну будівлю та покинуте нежитлове приміщення.

На місцях триває ліквідація наслідків.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#склад #одеса #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима …

Читати
Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати
Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Росія під час атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої ночі використала, за попередніми даними, балістичні ракети KN-23, які виробляє і по…

Читати
РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

Підстанції, які забезпечують з'єднання Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами України, зазнали пошкодж…

Читати