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Внаслідок удару "герані" по одній із громад на Чернігівщині постраждала жінка

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В Остерській громаді на Чернігівщині через удар російської "герані" загорілася оселя, постраждала 34-річна жінка, повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора через удар "геранню" по Остерській громаді загорілася оселя. Постраждала 34-річна жінка – їй надали допомогу на місці. Будинок і господарча споруда знищені, щонайменше ще 6 будинків пошкоджені", – написав він у телеграмі.

За його словами, росіяни також атакували дронами "Молнія" село в Новгород-Сіверській громаді, там знищено будинок і господарські приміщення, ще два будинки пошкоджено. Уночі "шахед" влучив у підприємство в Городнянській громаді, а вранці пошкоджено оселі в Плисківській громаді на Ніжинщині.

Протягом минулої доби росіяни також атакували енергооб'єкт на Чернігівщині.

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Редактор · Політичні новини
#дрон #чернігівська #постраждала
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