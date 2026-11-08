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Втрати РФ за добу склали 2290 військових і 44 артсистеми – Генштаб

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Втрати РФ за добу склали 2290 військових і 44 артсистеми – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2290 російських військових, знищили 1337 безпілотників, 461 одиницю автотехніки, 44 артилерійські системи, 14 бойових броньованих машин, сім одиниць спецтехніки, шість наземних роботизованих комплексів, чотири засоби ППО, чотири крилаті ракети та два танки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 606 400 (+2 290) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 458 танків, 25 668 бойових броньованих машин, 52 044 артсистеми, 2257 РСЗВ, 1751 засіб ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3099 наземних роботизованих комплексів, 600 177 БпЛА, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 171 850 одиниць автомобільної техніки та 4888 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#генштаб #втрати #рф
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