ППО знешкодила 137 із 164 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 23 локаціях – Повітряні сили

Сили ППО вночі збили або подавили 137 із 164 російських ударних дронів, Росія також випустила три ракети Х-59/69, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 18:00 7 листопада Росія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря та 164 ударними БпЛА типу Shahed (112 із них реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Серед знешкоджених – 88 реактивних дронів.

Атака триває, в повітрі ще кілька ударних безпілотників.