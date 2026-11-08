Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Поїзди львівського напрямку тимчасово курсуватимуть зі станції Підзамче – "Укрзалізниця"

1 хв читати
Додати як джерело
Поїзди львівського напрямку тимчасово курсуватимуть зі станції Підзамче – "Укрзалізниця"

Поїзди львівського напрямку 8 листопада з технічних причин прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче у Львові замість головного вокзалу, повідомляє "Укрзалізниця".

"Проїзд до головного вокзалу у Львові буде закритий протягом декількох годин для відновлювальних робіт, тож просимо пасажирів запланувати свою подорож саме зі станції Підзамче", – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

В "Укрзалізниці" також перепросили за вимушену затримку поїздів.

Причину відновлювальних робіт УЗ не зазначає.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#поїзди #укрзалізниця #львів
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима …

Читати
Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати
Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Росія під час атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої ночі використала, за попередніми даними, балістичні ракети KN-23, які виробляє і по…

Читати
РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

Підстанції, які забезпечують з'єднання Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами України, зазнали пошкодж…

Читати