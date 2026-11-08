Поїзди львівського напрямку тимчасово курсуватимуть зі станції Підзамче – "Укрзалізниця"

Поїзди львівського напрямку 8 листопада з технічних причин прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче у Львові замість головного вокзалу, повідомляє "Укрзалізниця".

"Проїзд до головного вокзалу у Львові буде закритий протягом декількох годин для відновлювальних робіт, тож просимо пасажирів запланувати свою подорож саме зі станції Підзамче", – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

В "Укрзалізниці" також перепросили за вимушену затримку поїздів.

Причину відновлювальних робіт УЗ не зазначає.