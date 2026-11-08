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Львів отримав від нідерландських фермерів 200 тис. цибулин тюльпанів – міськрада

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До Львова доставили 200 тис. цибулин тюльпанів 16 сортів, подарованих нідерландськими фермерами, повідомляє Львівська міська рада.

"Наступного року, якщо додати ці 200 тисяч, у Львові цвістиме близько 500 тисяч тюльпанів", – зазначила в.о. начальника управління екології та природних ресурсів міськради Галина Микітчак, слова якої наводять на сайті ЛМР.

Це вже п'ята подарункова поставка від нідерландських фермерів. У міськраді називають її рекордною. Частину сортів у Львові висадять уперше, зокрема кілька сортів нової селекції.

Цибулини розподілять між районами міста, парками, школами, лікарнями та соціальними центрами, а також громадами Львівської агломерації. Тюльпани планують висадити, зокрема, біля лялькового театру та оновити клумбу перед Оперним театром.

Доставку з Нідерландів забезпечила логістична компанія Meest Group. Крім Львова, цибулини розвезли також до Сум, Одеси, Києва та Дніпра.

Джерело: https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/ecology/do-lvova-dostavyly-rekordni-200-tysiach-tsybulyn-tiulpaniv-iz-niderlandiv-navesni-misto-zatsvite-novymy-sortamy/

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#тюльпани #львів #нідерланди
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