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Драпатий і Заїць відвідали пункт управління 30-го корпусу морської піхоти – Сухопутні війська

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Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий і командувач Сухопутних військ бригадний генерал Святослав Заїць відвідали пункт управління 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ, повідомляє командування Сухопутних військ.

"За підсумками роботи визначили подальші пріоритети та завдання для посилення оборони на визначених напрямках", – йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Разом із командиром корпусу полковником Сергієм Шаталовим вони обговорили оперативну обстановку, дії противника, виконання бойових завдань і посилення підрозділів.

Як повідомлялося, 7 листопада Драпатий побував на Херсонщині, де зустрівся з очільником ОВА Олександром Прокудіним.

Джерело: https://www.facebook.com/UALandForces/posts/pfbid0Sd8Ay8wPZpybKHXR9rAyTpeqYBpRjaP9Nz5pTfHRMYCwv7y3jFqZR2Fd5g6WpsKTl

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#пункт #морпіхота #драпатий #управління
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