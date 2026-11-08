Трамп доручив Мінюсту США розслідувати "погрози" з боку лідерів демократів

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручає Міністерству юстиції негайно розслідувати дії лідерів Демократичної партії, яких він звинуватив у розсиланні листів із погрозами.

"Політичні лідери демократів розіслали листи з погрозами багатьом людям – абсолютно невинним громадянам. Цим документом я доручаю Міністерству юстиції негайно розслідувати цей злочинний акт!" – написав він у соцмережі Truth Social.

За твердженням Трампа, демократи погрожують імпічментом генеральному прокурору та іншим посадовцям, а також ув'язненням донорам Республіканської партії. Він назвав це "здирництвом найвищого рівня" і "юридичною війною".

Трамп також згадав сенаторку-демократку від Мічигану Еліссу Слоткін, заявивши, що вона нібито має намір переслідувати молодих людей, які поділяють республіканські цінності.

Як повідомлялося, за підсумками проміжних виборів 3 листопада демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу США.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117576401180733840