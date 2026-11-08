Генштаб зафіксував 14 боїв на Костянтинівському напрямку від початку доби

Від початку доби 7 листопада на фронті відбулося 187 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав ракетного та 47 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5405 дронів-камікадзе та здійснив 1897 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на північно-слобожанському та курському напрямках зафіксували чотири бойові зіткнення, на південно-слобожанському – 8, на лиманському – 5, на слов'янському – 4, на краматорському – 1, на костянтинівському – 14, на покровському – 8, на гуляйпільському – 3, на оріхівському – 2.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gxYLG3jdF4YAHgHvaGw68dxQWB1rHPNSUzy2jiUL98ofsvCCEAdr4iobVk4knxh7l