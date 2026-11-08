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Переможцями змагань операторів БпЛА "Дикі Дрони" стали "Сапсан" і "Ахіллес", Львівська ОВА виділила призерам 6 млн грн

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Переможцями фіналу змагань операторів БпЛА Сил оборони "Дикі Дрони" в Трускавці стали 421-й окремий батальйон безпілотних систем ДШВ "Сапсан" і 429-а бригада безпілотних систем "Ахіллес", Львівська ОВА виділила призерам субвенцію на 6 млн грн, повідомляють організатори.

"Аби підтримати чемпіонів та призерів змагань Львівська обласна військова адміністрація забезпечила виділення субвенції для військових в розмірі 6 мільйонів гривень", – йдеться в пострелізі.

"Сапсан" переміг у FPV-заліку серед бойових підрозділів, друге місце посів батальйон "Huntsman71" 71-ї окремої аеромобільної бригади, третє – батальйон "Black Raven" 93-ї ОМБр.

У командному заліку перше місце здобув "Ахіллес", який отримав субвенцію на 3 млн грн. "Huntsman71" посів друге місце (2 млн грн), "Black Raven" – третє (1 млн грн).

Фінал, присвячений 35-й річниці ЗСУ, відбувся 4-5 листопада. За словами організаторів, змагання проходили в повній секретності та за підтримки головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

Турнір став завершальним етапом сезону. У ньому зустрілися 20 найсильніших військових команд, по десять із кожного відбіркового етапу в Трускавці (травень) і Чернівцях (жовтень), а також три навчальні центри, які змагалися в окремому заліку.

"Сьогодні ми є свідками формування нової військово-спортивної культури. Яка фактично є відповіддю на події повномасштабної та, насамперед, технологічної війни. "Це тільки початок", – як ми говоримо наприкінці кожного нашого заходу", – зазначив військовослужбовець, СЕО "Дикої Родини" Юрій Пахомов.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дрони #змагання #львівщина
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