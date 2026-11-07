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У будинку стрільця в Кракові знайшли тіла трьох людей, ймовірно, його родичів – Туск

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У будинку чоловіка, який відкрив стрілянину в Кракові, знайшли тіла двох жінок і чоловіка, ймовірно, членів його найближчої родини, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Маємо підтвердження, що дві жінки і чоловік були знайдені мертвими в будинку злочинця. Багато що вказує на те, що це члени його найближчої родини", – цитує Туска канцелярія прем'єра в соцмережі Х.

Міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк повідомив, що до розслідування з самого початку залучено Агентство внутрішньої безпеки (ABW) і Службу військової контррозвідки. За його словами, перевіряють зв'язки нападника, його минуле та минуле його родини.

Міністр юстиції – генпрокурор Вальдемар Журек заявив, що з огляду на кількість вилученої зброї та боєприпасів кількість жертв могла бути драматично високою.

Як повідомлялося, стрілянину в центрі Кракова вчинив громадянин Польщі; кількість загиблих зросла до шести, ще 15 людей перебувають у тяжкому стані, повідомляє RMF FM.

Джерело: https://x.com/PremierRP/status/2119178676033958253

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#польща #будинок #стрілок
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