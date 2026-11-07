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Сибіга висловив солідарність Таяні через кібератаки та запропонував Італії досвід України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність главі МЗС Італії Антоніо Таяні у зв'язку з кібератаками та залякуваннями, спрямованими проти нього та його родини за підтримку України.

"Кіберзагрози та зловмисні атаки не знають кордонів і вимагають рішучої, скоординованої відповіді. Україна має значний власний досвід протидії таким загрозам і готова поділитися своїми напрацюваннями з партнерами", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга погодився з Таяні, що ці загрози варто обговорити з колегами з G7 на майбутній зустрічі в Парижі, і повідомив, що візьме в ній участь.

Як повідомлялося, кіберзлочинці кілька днів поширюють персональні дані голови МЗС Італії Антоніо Таяні в даркнеті та намагаються отримати додаткову інформацію про нього і його родину, за такі дані вони готові платити.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2119164240485564838

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#таяні #підтримка #сибіга
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