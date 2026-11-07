На Житомирщині через удари РФ можливі перебої з опаленням – ОВА

На Житомирщині через удари російських дронів в суботу ввечері по об'єктах тепло- та енергопостачання можливі перебої з централізованим опаленням, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Наразі найбільше від російських атак постраждали об'єкти критичної інфраструктури – тепло- та енергопостачання – в Житомирській громаді. Через це в деяких будинках на час усунення наслідків ворожих ударів можуть бути перебої з централізованим опаленням", – написав він у телеграмі.

За його словами, за останні години удари дронів зазнали Коростенський, Звягельський і Житомирський райони. Частина абонентів в області тимчасово залишилася без світла. Ремонтні роботи вже розпочато, вони триватимуть і вночі.

Джерело: https://t.me/zhytomyrskaODA/18926