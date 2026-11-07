Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Овручі на Житомирщині закликали громадян до суворого світломаскування після знищення підстанції

1 хв читати
Додати як джерело

Овруцький міський голова Іван Коруд закликав мешканців громади на Житомирщині неухильно дотримуватися світломаскування ввечері та вночі, зокрема в кожному приватному домоволодінні.

"Особливо наголошую: світломаскування має бути забезпечене не лише підприємствами, установами та організаціями, а й у кожному приватному домоволодінні. Вимкнути освітлення дворів, прибудинкових територій, фасадів та будь-яке інше світло, яке може бути видимим ззовні", – йдеться в його зверненні на сторінці міськради у фейсбуці.

За словами Коруда, необхідно також вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски та підсвічування вітрин. Він наголосив, що навіть після відновлення електропостачання загроза не мине.

Звернення пролунало після того, як унаслідок неодноразових ударів російських дронів повністю знищено підстанцію "Овруч". За словами міського голови, відновлення електропостачання триватиме значний час.

Джерело: https://www.facebook.com/ovruch.in.ua/posts/pfbid0zwVqUm6R1qeuWfYARP32TAjrCuw57fBt4T4JQi91GRacNsC9TWV8Hdobrd21ctghl

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#захист #світломаскування #житомирська
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима …

Читати
Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати
Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Росія під час атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої ночі використала, за попередніми даними, балістичні ракети KN-23, які виробляє і по…

Читати
РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

Підстанції, які забезпечують з'єднання Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами України, зазнали пошкодж…

Читати