В Овручі на Житомирщині закликали громадян до суворого світломаскування після знищення підстанції

Овруцький міський голова Іван Коруд закликав мешканців громади на Житомирщині неухильно дотримуватися світломаскування ввечері та вночі, зокрема в кожному приватному домоволодінні.

"Особливо наголошую: світломаскування має бути забезпечене не лише підприємствами, установами та організаціями, а й у кожному приватному домоволодінні. Вимкнути освітлення дворів, прибудинкових територій, фасадів та будь-яке інше світло, яке може бути видимим ззовні", – йдеться в його зверненні на сторінці міськради у фейсбуці.

За словами Коруда, необхідно також вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски та підсвічування вітрин. Він наголосив, що навіть після відновлення електропостачання загроза не мине.

Звернення пролунало після того, як унаслідок неодноразових ударів російських дронів повністю знищено підстанцію "Овруч". За словами міського голови, відновлення електропостачання триватиме значний час.

Джерело: https://www.facebook.com/ovruch.in.ua/posts/pfbid0zwVqUm6R1qeuWfYARP32TAjrCuw57fBt4T4JQi91GRacNsC9TWV8Hdobrd21ctghl