Демократи в Конгресі США готують новий пакет допомоги Україні на суму до $15 млрд

Демократи в Конгресі США готують новий пакет безпекової допомоги Україні, обсяг якого може сягнути $15 млрд, повідомляє видання Financial Times.

"Ми виправимо законопроєкт Грема. Півтора року пішло на спроби запровадити санкції проти Росії, але їх просто відкинули", – цитує видання помічника демократів у комітеті.

За даними видання, демократи, які за підсумками проміжних виборів отримали контроль над обома палатами Конгресу, сподіваються надати Україні невідкладну підтримку ще до складання присяги новим складом у січні. Одним із пріоритетів на цей період є допомога в енергетичній сфері. Для цього законодавці, ймовірно, використають щорічний законопроєкт про оборонну політику (NDAA).

Помічник демократів у сенатському комітеті з міжнародних відносин повідомив, що комітет попросив Ілона Маска зберегти всі документи щодо уповільнення роботи Starlink в Україні. Готуються також запити до портів, банків та інших організацій, причетних до угоди Трампа з Росією щодо дизпалива.

Видання зазначає, що без двох третин голосів в обох палатах демократи не зможуть подолати вето президента, а низка республіканських прихильників України, зокрема Том Тілліс, Мітч Макконнелл і Сьюзан Коллінз, залишають Сенат.

У Білому домі заявили, що адміністрація "вітає конструктивну взаємодію з Конгресом і відповідатиме на обґрунтовані запити в межах наглядових повноважень".