Зеленський обговорив зі Стуббом координацію зусиль напередодні зустрічі в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александером Стуббом координацію зусиль напередодні переговорів в Абу-Дабі.

"Ми координуємо наші зусилля напередодні зустрічі в Абу-Дабі. Нам потрібні сильні спільні позиції з нашими партнерами. Наш головний пріоритет – завершення війни", – написав він у соцмережі Х.

За словами Зеленського, гарантії безпеки мають бути реальними, а Росія має розуміти, що будь-яка війна матиме для неї болісні наслідки. Він також повідомив, що 8 листопада проведе ґрунтовну підготовчу зустріч з українською делегацією.

Як повідомлялося, переговори робочого рівня між Україною та Росією за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада.