Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський обговорив зі Стуббом координацію зусиль напередодні зустрічі в Абу-Дабі

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський обговорив зі Стуббом координацію зусиль напередодні зустрічі в Абу-Дабі
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александером Стуббом координацію зусиль напередодні переговорів в Абу-Дабі.

"Ми координуємо наші зусилля напередодні зустрічі в Абу-Дабі. Нам потрібні сильні спільні позиції з нашими партнерами. Наш головний пріоритет – завершення війни", – написав він у соцмережі Х.

За словами Зеленського, гарантії безпеки мають бути реальними, а Росія має розуміти, що будь-яка війна матиме для неї болісні наслідки. Він також повідомив, що 8 листопада проведе ґрунтовну підготовчу зустріч з українською делегацією.

Як повідомлялося, переговори робочого рівня між Україною та Росією за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#рф #стубб #переговори #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима …

Читати
Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати
Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Росія під час атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої ночі використала, за попередніми даними, балістичні ракети KN-23, які виробляє і по…

Читати

Українські ракетні війська "Нептунами" уразили підприємство російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі – Генштаб

Ракетні війська Збройних сил України в ніч на суботу завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по підприємству російського військово-пр…

Читати