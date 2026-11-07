Українці не постраждали внаслідок стрілянини у Кракові – МЗС

Унаслідок теракту в центрі Кракова (Польща) громадяни України не постраждали, повідомили журналістам у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"За інформацією поліції громадяни України не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Раніше польські медіа повідомляли, що у суботу, 7 листопада, на площі Ринок у центрі Кракова сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є шестеро загиблих та 15 поранених. Серед постраждалих – двоє поліцейських.

За даними медіа, постріли в центрі Кракова пролунали невдовзі після 15:00 за місцевим часом. За словами речника пожежної служби Малопольського воєводства Губерта Цеплого, нападник на швидкості їхав авто Subaru чорного чольору з боку вулиці Славковської в напрямку площі Ринок та стріляв по пішоходах.

Як інформує RMF24, зловмиснику 24 років. Він був одягнений у камуфляжну армійську форму та стріляв у перехожих із карабіна AR-15 – легкої напівавтоматичної гвинтівки виробництва США. За даними поліції, нападник діяв сам. Правоохоронці поранили його на перехресті вулиць Страдомської та Дітля, за 200 метрів від місця стрілянини. Площа Ринок у Кракові – це надзвичайно людне місце, де завжди багато туристів.