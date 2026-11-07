Глава МЗС Фінляндії висловила співчуття Польщі у зв'язку зі стріляниною в Кракові

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила співчуття родинам загиблих унаслідок стрілянини в Кракові.

"Трагічна стрілянина в Кракові забрала життя невинних людей і сколихнула нас усіх. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих, а всім постраждалим бажаю швидкого й повного одужання", – написала вона в соцмережі Х.

За словами Валтонен, Фінляндія твердо стоїть пліч-о-пліч із Польщею та польським народом.

Як повідомлялося, стрілянину в центрі Кракова вчинив громадянин Польщі; кількість загиблих зросла до шести, ще 15 людей перебувають у тяжкому стані, повідомляє RMF FM.