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У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах – КМДА

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У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах – КМДА

У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах на обох берегах, повідомляє КМДА з посиланням на "Київводоканал".

"Як повідомляє "Київводоканал", тиск води на правому та лівому берегах столиці стабілізувався й відповідає нормативним показникам", – йдеться в повідомленні КМДА в телеграмі.

Системи водопостачання та водовідведення міста працюють у штатному режимі.

Як повідомлялося, на лівому березі Києва у водопровідних мережах знижений тиск, фахівці "Київводоканалу" продовжують працювати над відновленням стабільного водопостачання, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

 

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Редактор · Політичні новини
#київ #водоканал #відновлення
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