Стрілянину в центрі Кракова вчинив громадянин Польщі; кількість загиблих зросла до шести, ще 15 людей перебувають у тяжкому стані, повідомляє RMF FM.

"Загинуло шестеро людей і 15 отримали поранення – серед них двоє поліцейських. Нападник стріляв у випадкових людей з машини. Злочинця застрелили поліцейські, і його доставили до лікарні. За словами речниці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, нападник є громадянином Польщі", – йдеться у повідомленні мовника на сайті.

За наявною інформацією, нападник діяв сам і йому 25 років.