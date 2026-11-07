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Стрілянину в центрі Кракова вчинив громадянин Польщі

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Стрілянину в центрі Кракова вчинив громадянин Польщі

Стрілянину в центрі Кракова вчинив громадянин Польщі; кількість загиблих зросла до шести, ще 15 людей перебувають у тяжкому стані, повідомляє RMF FM.

"Загинуло шестеро людей і 15 отримали поранення – серед них двоє поліцейських. Нападник стріляв у випадкових людей з машини. Злочинця застрелили поліцейські, і його доставили до лікарні. За словами речниці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, нападник є громадянином Польщі", – йдеться у повідомленні мовника на сайті.

За наявною інформацією, нападник діяв сам і йому 25 років.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#громадянство #краків #стрілянина
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