Одна людина загинула, ще четверо постраждали через обстріли Харкова і області в суботу

У суботу, близько 15:00, неподалік села Безруки (Харківська обл) російський FPV-дрон поцілив у автомобіль, який їхав дорогою Дергачі – Козача Лопань, загинула пасажирка.

"Внаслідок влучання загинула пасажирка транспортного засобу. Водійка не постраждала та по медичну допомогу не зверталася", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Близько 11:00 російська ракета, за попередніми даними, типу S-8000 "Бандероль" влучила в чотириповерхову нежитлову будівлю у Слобідському районі Харкова. Пошкоджено автівки. Одну жінку поранено, в ще однієї діагностовано гостру реакцію на стрес.

Близько 14:50 ракета , за попередніми даними, теж типу S-8000 "Бандероль" вдарила по території приватного домоволодіння у Златополі. Пошкоджено житлові будинки. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Окрім того, у Лозовій внаслідок влучання БпЛА, за попередніми даними, типу "Герань-4" пошкоджено приміщення навчального закладу. 16-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Розпочаті досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).