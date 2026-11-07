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Одна людина загинула, ще четверо постраждали через обстріли Харкова і області в суботу

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Одна людина загинула, ще четверо постраждали через обстріли Харкова і області в суботу
Фото: https://t.me/Zelenskiy_Sergiy

У суботу, близько 15:00, неподалік села Безруки (Харківська обл) російський FPV-дрон поцілив у автомобіль, який їхав дорогою Дергачі – Козача Лопань, загинула пасажирка.

"Внаслідок влучання загинула пасажирка транспортного засобу. Водійка не постраждала та по медичну допомогу не зверталася", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Близько 11:00 російська ракета, за попередніми даними, типу S-8000 "Бандероль" влучила в чотириповерхову нежитлову будівлю у Слобідському районі Харкова. Пошкоджено автівки. Одну жінку поранено, в ще однієї діагностовано гостру реакцію на стрес.

Близько 14:50 ракета , за попередніми даними, теж типу S-8000 "Бандероль" вдарила по території приватного домоволодіння у Златополі. Пошкоджено житлові будинки. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Окрім того, у Лозовій внаслідок влучання БпЛА, за попередніми даними, типу "Герань-4" пошкоджено приміщення навчального закладу. 16-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Розпочаті досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#харків #жертви #обстріли
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