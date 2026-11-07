Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Черкащині чоловіка знайшли мертвим після зникнення у ТЦК

2 хв читати
Додати як джерело
На Черкащині чоловіка знайшли мертвим після зникнення у ТЦК
Фото: Офіс Омбудсмана

Омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає розслідування та перевірки дій посадовців щодо смерті мешканця Золотоноші, що зник у серпні після доставлення до Звенигородського ТЦК.

"На жаль, маємо черговий випадок свавілля та зневаги до прав людини під час мобілізаційних заходів. Учора поховали Сергія – мешканця Золотоноші, який у серпні зник після перебування у Звенигородському ТЦК та СП", – написав Лубінець у Телеграмі у суботу.

За його словами, працівники ТЦК доставили чоловіка до Звенигородки – приблизно за 140 кілометрів від його будинку. За словами очевидців, там у нього стався епілептичний напад. Попри це, Сергій пройшов ВЛК, був визнаний придатним до військової служби та направлений до штурмової бригади, яка, за наявною інформацією, відмовилася його приймати.

Майже через два місяці Сергія знайшли мертвим за 120 км від дому. За фактом зникнення відкрито кримінальне провадження за ст. 115.1 КК України. Водночас судово-медична експертиза не встановила причину смерті чоловіка.

"Я хочу отримати відповіді на принципові запитання. Як чоловіка, в якого, за свідченнями очевидців, стався епілептичний напад, визнали придатним до військової служби? Чому після відмови штурмової бригади Сергій опинився вночі далеко від дому, без телефону та грошей? Що стало причиною його смерті? Чи буде проведене службове розслідування? Йдеться про життя людини та відповідальність посадових осіб, які ухвалювали рішення і мали забезпечити дотримання її прав", – наголосив Лубінець.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#тцк #смерть #черкаська
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима …

Читати
Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати
Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Росія під час атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої ночі використала, за попередніми даними, балістичні ракети KN-23, які виробляє і по…

Читати
РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

Підстанції, які забезпечують з'єднання Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами України, зазнали пошкодж…

Читати

Українські ракетні війська "Нептунами" уразили підприємство російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі – Генштаб

Ракетні війська Збройних сил України в ніч на суботу завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по підприємству російського військово-пр…

Читати