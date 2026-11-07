На Черкащині чоловіка знайшли мертвим після зникнення у ТЦК

Омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає розслідування та перевірки дій посадовців щодо смерті мешканця Золотоноші, що зник у серпні після доставлення до Звенигородського ТЦК.

"На жаль, маємо черговий випадок свавілля та зневаги до прав людини під час мобілізаційних заходів. Учора поховали Сергія – мешканця Золотоноші, який у серпні зник після перебування у Звенигородському ТЦК та СП", – написав Лубінець у Телеграмі у суботу.

За його словами, працівники ТЦК доставили чоловіка до Звенигородки – приблизно за 140 кілометрів від його будинку. За словами очевидців, там у нього стався епілептичний напад. Попри це, Сергій пройшов ВЛК, був визнаний придатним до військової служби та направлений до штурмової бригади, яка, за наявною інформацією, відмовилася його приймати.

Майже через два місяці Сергія знайшли мертвим за 120 км від дому. За фактом зникнення відкрито кримінальне провадження за ст. 115.1 КК України. Водночас судово-медична експертиза не встановила причину смерті чоловіка.

"Я хочу отримати відповіді на принципові запитання. Як чоловіка, в якого, за свідченнями очевидців, стався епілептичний напад, визнали придатним до військової служби? Чому після відмови штурмової бригади Сергій опинився вночі далеко від дому, без телефону та грошей? Що стало причиною його смерті? Чи буде проведене службове розслідування? Йдеться про життя людини та відповідальність посадових осіб, які ухвалювали рішення і мали забезпечити дотримання її прав", – наголосив Лубінець.