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Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ

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Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного РФ співробітника ОБСЄ
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного Росією співробітника ОБСЄ Вадима Голди, зазначивши, що Україна дуже стурбована цією інформацією, повідомила пресслужба відомства.

Голда один з трьох співробітників ОБСЄ, незаконно затриманих Росією. З 15 жовтня його утримують без зв'язку із зовнішнім світом.

"Це чергове кричуще нехтування Росією своїми зобов'язаннями за Женевськими конвенціями. Українці на тимчасово окупованих територіях позбавлені своїх основоположних прав і повністю залежать від волі окупаційної влади", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у суботу.

"Ми вимагаємо від Росії надати достовірну інформацію, яку можна перевірити, про місцеперебування та умови утримання всіх трьох незаконно затриманих співробітників ОБСЄ, а також забезпечити негайний і безперешкодний доступ до них", – наголосив глава МЗС.

Сибіга закликав спільноту ОБСЄ посилити тиск на Росію задля забезпечення негайного звільнення Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голди.

 

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#співробітник #обсе #сибір
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