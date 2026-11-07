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Російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі знову очолить помічник Путіна Мединський - ЗМІ

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Російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі знову очолить помічник Путіна Володимир Мединський, до складу делегації увійдуть представники Генштабу та МЗС РФ, вперше в переговорах візьме участь заступник глави російського МЗС Сергій Рябков, повідомляє Reuters з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

"До складу російської делегації на переговорах зі Сполученими Штатами та Україною наступного тижня увійдуть високопосадовці та дипломати, зокрема заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков", – йдеться у повідомленні агентства у суботу.

Зустрічі за участю України, США та Росії заплановані на 10-11 листопада. Також до російської делегації увійдуть заступник глави МЗС Михайло Галузін, начальник військової розвідки Ігор Костюков та представник Генштабу Юрій Жигарловський.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дабі #перемовини #мединський #абу
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